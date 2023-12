Question immobilier : investir dans des immeubles-appartements ?

Question d'un investisseur immobilier :

Je suis actuellement proprietaire d'une maison que je rembourse et souhaite me constituer un patrimoine immobilier avec pour objectif final à moyen terme d'avoir des revenus complémentaires.

J'habite près de Rouen, ville dynamique, étudiante et au développement economique supérieure à la moyenne nationale.

J'ai la possibilité de pouvoir apporter en fonds propres une somme +/- 70000 euros.



selon vous, vaut-il mieux :

- acheter au comptant un studio ou f1 sans emprunt et utiliser par la suite, le loyer perçu pour investir à crédit dans d'autres appartements ?





- acheter en faisant appel aux banques plusieurs petits appartements ?



- acheter directement 1 immeuble mélangeant petites surfaces et appartements plus importants ?

Réponse de la radio de l'immobilier

Vous avez d'autres possibilités pour investir :



étant donné que tu possede un apport il est tout a fais possible pour toi de le faire en in finé et te servir de cet apport ou bien investir en pret je te deconseille l'achat comptant puisque avec un prêt tu as la possibilité de déduire tes intérets d'emprunt et donc de ne pas payé trop d'impots sur tes futur loyers percus....



ou tu peux aussi investir en LMNP ( loueur meublé non professionnel)



UN EFFET DE LEVIER FISCAL PUISSANT A LONG TERME !



Se constituer un patrimoine à moindre coût et l'occuper à titre personnel pendant quelques semaines :



Objectifs patrimoniaux



* Réduire ses impôts sur le revenu



* Complément de revenus nets d'impôts.



* Se constituer un revenu de retraite complémentaire.



* Protéger sa famille en cas de décès.



* Transmettre un patrimoine.



Avantages fiscaux



* Amortissement du bien immobilier soit environ 4% par

an et 10 à 20% par an pour le mobilier.



* Récupération de la TVA.



* Revenus nets d'impôts.



Particularités fiscales



* Imposition des résultats au BIC à l’impôt sur le revenu.



* Les déficits constatés sont reportables pendant 5 ans sur les revenus de » même nature.



Dépenses déductibles fiscalement



* Frais d'acquisition (dont honoraires, frais de montage, droit d'enregistrement, commissions).



* Intérêts d'emprunt.



* Amortissement du bien.



* Charges de gestion.



* Taxe foncière.



Conditions à respecter



* Engagement de location non meublée.



* Louer le logement pendant au moins 11 ans à l'exploitant de la résidence de tourisme.



avec la récupération de la TVA : possibilité de le faire placer au profit de l'achat du biens donc encore un apport....

- Les investisseurs ont bien souvent les yeux rivés sur l'aspect fiscal du projet mais c'est un leurre. Ce qui importe c'est la rentabilité brute. Tout ces programmes défiscalisants sont le plus souvent surpayés sachant que la demande va augmenter du fait de l'attrait fiscal. J'en parle en connaissance de cause car je compte parmi mes clients des promoteurs qui pratiquent ce type "marketing fiscal".

Oubliez donc les packages apparamment bien ficelés par les professionnels pour vous recentrer sur des biens sis dans des zones proches de chez vous et dont vous maîtrisez correctement l'évaluation ?

Après, il est toujours possible d'adopter des montages fiscaux intéressant mais ce n'est qu'un bonus.