L'Analyse du cycle de vie : Mangeur de viande, mangeur de Terre

Un petit creux ? Une odeur de viande et de graisse flotte dans l’air et nous voila croquant dans un hamburger encore tout fumant. Mais qu’on se le dise, aussi délicieux soit-il, il a fallu 7000 litres d’eau, plusieurs litres d’essence, des kg de céréales etc… pour pouvoir avaler, en 2 minutes, ces 100 grammes de bœuf.

Déforestation : si tous les habitants de la planète adoptaient un régime végétarien, les récoltes mondiales suffiraient à nourrir les 6 milliards de personnes. Inversement, si nous suivions tous l’alimentation riche en viande qui prévaut dans les pays industrialisés, l’agriculture et l’élevage ne pourraient nourrir que 2,6 milliards de personnes. Deux solutions s’offrent à nous, soit continuer à transformer les forêts en steaks hachés, soit diminuer notre consommation de viande comme les mozilla de Lescar.

Eau : la production d’un pain consomme 550 litres d’eau, alors qu’il en faut 7000 pour produire 100 grammes de bœuf. Ainsi, une personne au régime carnivore entraînera la consommation de 15 000 litres d’eau par jour (pour abreuver les animaux, irriguer les cultures, pour la transformation, le lavage, la cuisson, etc.), tandis qu’un végétarien ne sera responsable indirectement que d’une consommation de 1100 litres par jour.

Réchauffement climatique : 28 calories d’énergie fossile sont nécessaires pour produire une calorie issue de la viande pour la consommation humaine (essentiellement pour les fertilisants nécessaires aux cultures fourragères). Il n’en faut par contre que 3,3 pour produire 1 calorie issue des céréales pour la consommation humaine. De plus, une vache laitière produit annuellement environ 75 kg de méthane, le gaz à effet de serre le plus puissant. Une tonne de méthane a en effet un potentiel de réchauffement équivalent à 23 tonnes de dioxyde de carbone. Une vache produit donc l’équivalent de 1,5 tonnes de dioxyde de carbone par an.

Occupation des sols : 20 000 kilocalories de maïs données en alimentation au bétail produiront environ 2 000 kilocalories de viande, juste de quoi nourrir une personne pendant un jour. Compte tenu d’un rendement de transformation plus faible chez l’homme que chez l’animal, ces 20 000 kgcalories pourraient nourrir 7 ou 8 personnes avec la même surface de culture.

L’écobilan de la production de viande a de quoi ébranler nos consciences de carnivores. Et tout cela sans parler des risques pour la santé humaine liés à une alimentation trop riche… Alors n’est-il pas temps pour nous de méditer une citation d’Albert Einstein ? “ Rien ne bénéficiera autant à la santé humaine et n’augmentera autant les chances de la survie de l’humanité sur Terre que l’évolution vers une alimentation végétarienne. ”