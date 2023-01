Les acteurs de l’éco-construction réunis au sein de l’Eco-bouwpools

Administrations locales et particuliers manifestent de plus en plus d'intérêt pour les bâtiments sains, produits de façon à respecter l’environnement. A l’heure actuelle, l’offre de produits et services en construction écologique (architectes, fabricants, entrepreneurs, bureaux d’étude) est encore peu développée. Le projet "Eco-Bouwpools" propose d’élargir cette offre en renforçant la mise en réseau des acteurs au sein du secteur.

Les acteurs traditionnels du secteur de la construction se voient régulièrement refuser des contrats de la parts d’administrations locales parce que leurs offres de services ne répondent pas aux cahiers des charges spécifiques pour lesquels peintures naturelles, matériaux de construction sains, ou encore systèmes d’économie d’eau et d’énergie, sont de vigueur. Le projet "Eco-Bouwpools" offre depuis quelques mois l’opportunité aux acteurs traditionnels du secteur d’étendre leur connaissance en construction écologique et de combler leur manque d'expérience via des sessions d’information, des workshops et des visites sur le terrain. Les accompagnateurs sont également des professionnels de la construction, experts en construction écologique, et prêts à répondre à toutes les questions pratiques sur le sujet.

"Construire de façon bioécologique est finalement la forme la plus complète de construction de maison écologique, puisque l’on tient compte de tous les points importants pour que le bâtiment soit sain et non polluant", explique Sarah G., en charge du projet ‘Eco-Bouwpools’ au VIBE (l’institut flamand pour la construction bioécologique). En quelques mois à peine, une centaine d'architectes et d’entrepreneurs ont officiellement été reconnus par VIBE, pour avoir participé à plusieurs activités du projet. Sur base de cette reconnaissance, et en intégrant progressivement les principes de la construction bioécologique dans leurs activités, ils entrent en liste pour recevoir le label VIBE, avec une, deux ou trois étoiles. La norme varie selon les types de profession. "Les architectes obtiennent trois étoiles si 2/3 de leurs bâtiments sont construits de façon écologique. Pour les distributeurs des matériaux de construction, 80 à 85% de leurs produits doivent être écologiques ", poursuit la chargée de projet. Les contrôles sont réalisés par Ecolas, un bureau d’audit externe. Les frais liés à l’audit sont remboursés à hauteur de 35%, via le « portefeuille de l’entrepreneuriat» ( du BEA, financé par le gouvernement flamand.

Le site Internet du projet offre une mine d’information sur les visites de terrain, les workshops organisés, et bien sûr, la construction écologique. Les coordonnées des participants et des accompagnateurs y sont listées. Le projet se pose ainsi comme une plate-forme pour faciliter la mise en réseau, où professionnels du secteur peuvent se retrouver, discuter et pourquoi pas, développer des partenariats. "Une mention sur le site Web peut stimuler les sociétés à travailler de façon écologique et peut attirer de nouveaux participants. Dans tous les cas, le site contribue à l'élargissement du marché de la construction écologique et facilite la mise en réseau. C'est également une mine d’infos intéressante pour les consommateurs, même si le site ne leur est pas directement destiné ", conclue Sarah .