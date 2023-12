Un gîte urbain, à Annecy

Situé sous les toits au cœur de la principale rue piétonne commerçante d’Annecy, le Chuuut est un gîte urbain pour profiter de la ville, mais aussi un joli point de départ pour découvrir la région selon la radio de l'immobilier .

Les gîtes on le sait bien, constituent une alternative alléchante aux hôtels et aux chambres d’hôtes puisqu’ils sont un peu un « chez soi »… chez les autres. Celui-ci est un gîte urbain. Et il est vraiment en plein cœur de la ville d’Annecy, le lac et la vieille ville sont à moins de 100 mètres. Bon, il faut un peu grimper pour atteindre, sans ascenseur, le 4ème étage. C’est pour y découvrir un espace de charme sous les toits. Tout y est pour une cuisine simple et rapide, pour préparer un repas simple ou réchauffer un repas à emporter : frigo, four micro-onde combiné, grille-pain, cafetière à capsules, bouilloire, plaques de cuisson, vaisselle. Les produits de base sont également fournis : sel, poivre, huile, vinaigre, moutarde... La salle de bain originale est très fonctionnelle avec douche à l’italienne, vasque et sèche-serviette. Des serviettes, draps de bain, produits de bain de qualité et sèche-cheveux sont à votre disposition. La nuit est à 135 €, pour une ou deux personnes.

Annecy, c’est une ville de charme au bord du Lac, tout y est fait pour le piéton ! Promenade et shopping dans les rues commerçantes, le long des canaux de la vieille ville ou au bord du lac sur le Pâquier, marchés locaux, visite des monuments : palais de l’isle, fontaines, château d'Annecy, basilique de la Visitation.

